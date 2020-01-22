Kar yağışı beklenen İstanbul'da ekipler yollarda hazır bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı beklenen İstanbul'da ekipler yollarda hazır bekliyor - Son Dakika

Kar yağışı beklenen İstanbul'da ekipler yollarda hazır bekliyor

6 saat önce

İstanbul'da uzun zamandan beri beklenen kar yağışı için karla mücadele ekipleri, ana arterlerde hazır olarak bekliyor.

Kar yağışı beklenen İstanbul'da ekipler yollarda hazır bekliyor, System.String[]

İstanbul'da uzun zamandan beri beklenen kar yağışı için karla mücadele ekipleri, ana arterlerde hazır olarak bekliyor.

Geçtiğimiz bir buçuk aylık dönemi yağmurlu ve soğuk geçiren İstanbul'da kar yağışı dört gözle bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarılar kapsamında karayolları ve belediyeye bağlı ekipler, ana arterleri açık tutmak için bekliyor.

Bu kapsamda kar küreme ve tuzlama araçları önemli bağlantı yolları ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor. Ekipler, olası kar yağışı esnasında vatandaşların mağdur olmaması için nöbet tutuyor.

(Davut Has/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi
Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi İstanbul 'gizemli virüs' yeni bir salgının habercisi olabilir TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 15:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı beklenen İstanbul'da ekipler yollarda hazır bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]