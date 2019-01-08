Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Beyoğlu'nda Güzel Görüntüler Oluşturdu

Kar Yağışı Beyoğlu'nda Güzel Görüntüler Oluşturdu

2 saat önce

Beyoğlu'nda belirli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı güzel görüntüler meydana getirdi.

Kar Yağışı Beyoğlu'nda Güzel Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Beyoğlu'nda belirli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı güzel görüntüler meydana getirdi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güzel görüntüler oluşturdu. Gezi Parkı'nda tutan kar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Park içinde fotoğraf çektiren vatandaşlar kar topu oynadı.

Taksim Meydanı'ndaki yerli ve yabancı bazı turistler ise kuşlara yem verdi. Kimileri ise Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Nostaljik Tramvay önünde özçekim yaptı.

Taksim'e yapılan caminin kubbeleri de karla kaplanırken meydana güzellik kattı.

Bazı vatandaşlar ise kar yağışından şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Taksim, Beyoğlu, Güncel
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