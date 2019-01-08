Kar Yağışı Beyoğlu'nda Güzel Görüntüler Oluşturdu
2 saat önce
Beyoğlu'nda belirli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı güzel görüntüler meydana getirdi.
Beyoğlu
'nda belirli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı güzel görüntüler meydana getirdi.
Kentte etkisini gösteren kar yağışı, Taksim
Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde güzel görüntüler oluşturdu. Gezi Parkı'nda tutan kar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Park içinde fotoğraf çektiren vatandaşlar kar topu oynadı.
Taksim Meydanı'ndaki yerli ve yabancı bazı turistler ise kuşlara yem verdi. Kimileri ise Taksim Cumhuriyet Anıtı
ve Nostaljik Tramvay önünde özçekim yaptı.
Taksim'e yapılan caminin kubbeleri de karla kaplanırken meydana güzellik kattı.
Bazı vatandaşlar ise kar yağışından şemsiyeyle korunmaya çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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