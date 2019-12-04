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Kar yağışı - BİLECİK - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Bilecik'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Dün başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken Bozüyük, Pazaryeri ilçesi ve Dodurga Beldesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarına kaydetti.

Kar yağışı - BİLECİK - ESKİŞEHİR

Bilecik, Bozüyük, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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