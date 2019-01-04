Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Bursa'yı Beyaza Bürüdü, Bazı Özel Okullar Tatil Edildi

Kar Yağışı Bursa'yı Beyaza Bürüdü, Bazı Özel Okullar Tatil Edildi

56 dakika önce

Kar yağışı Bursa'yı beyaza bürüdü, bazı özel okullar tatil edildi İzmir yolunda kar küreme aracının kazaya karışması sebebiyle trafik kilitlendi Bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, bazı özel okullar güvenlik gerekçesiyle velilere mesaj çekerek okulları tatil ettiBURSA...

Kar yağışı Bursa'yı beyaza bürüdü, bazı özel okullar tatil edildi
İzmir yolunda kar küreme aracının kazaya karışması sebebiyle trafik kilitlendi
Bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, bazı özel okullar güvenlik gerekçesiyle velilere mesaj çekerek okulları tatil etti

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Nilüfer ve İzmir yolu ile İstanbul yolunda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Sabah 07.00 sıralarında etkisini arttıran kar yağışı şehrin özellikle batı ve kuzey kesimlerini beyazlara bürüdü. İzmir Yolu Görükle Bölgesi'nde kar küreme aracının maddi hasarlı bir kazaya karışması sebebiyle trafik kilitlendi.
İstanbul Yolu'nda da bir tırın karıştığı kaza meydana geldi.
Öte yandan ana arterlerde Büyükşehir Belediyesi'nin ara caddelerde de ilçe belediyelerinin tuzlama ve kar küreme araçları sabah erken saatlerde göreve başladılar.
Nilüfer bölgesindeki bazı özel okullar da velilere mesaj çekerek öğrencilerin güvenliği için sınavların tehir edildiğini, öğrencileri okullara göndermeyebileceklerini bildirdi.
Şehir merkezi ile şehirlerarası yollarda kar yağışı sebebiyle meydana gelen kazalara trafik ekiplerinin yanı sıra polis merkezi ekiplerinin de müdahale ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Uyuşturucu Tacirlerini Drone ile Takip Ettiler Böyle Kıskıvrak Yakaladılar Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 10:59:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Bursa'yı Beyaza Bürüdü, Bazı Özel Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]