Kar yağışı Cıbıltepe'deki turizmcilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan ve kar yağışının az olması nedeniyle sezonu geç açan Kars'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turizmcilerin yüzü etkili olan yoğun karla gülüyor.

Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 rakımlı sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle turistlerin ilgisini çeken kayak merkezinde son yağışlarla kar kalınlığı 61 santimetreye ulaştı.

Bölgenin yeterli yağış almaması nedeniyle sezonu geç açmak zorunda kalan turizmciler, kayak merkezinde yoğun kar yağışı görülmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turist, merkezin sarıçam ormanları arasındaki pistlerinde kar yağışı altında kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında yeterince kar yağmamasına rağmen misafirlere kayak imkanı sağlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kar yağışı yüzümüzü güldürdü ve yarıyıl tatilinde çok yoğunluk yaşadık. Bu bölgede, şu an yağan karla birlikte pistlerde kar kalınlığı 70 santimetreye yaklaşıyor. İki, üç gün kar yağışı devam edecek. Tahmin ediyorum 100 santimetreyi geçecek. Şubat ayında yoğun kar alan bir bölge olduğu için sezonumuz nisan ayına kadar uzanacak diye düşünüyorum."

Kayak eğitmeni Karcan Cengiz de kar yağışı dolayısıyla sezonun uzadığını belirterek herkesi Sarıkamış'a kayak yapmaya davet etti.