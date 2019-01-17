Kar Yağışı Çiftçileri Sevindirdi
23 dakika önce
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 15 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bölge çiftçisini sevindirdi.
Aksaray
'ın Eskil
ilçesinde 15 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bölge çiftçisini sevindirdi.
Ziraat Teknisyeni Ömer Akpınar
, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bu aylardaki kar yağışının ekili hububat alanları için çok faydalı olduğunu belirterek, "Bu mevsimde oluşan kar yağışları tahıl ekili alanların üzerini yorgan gibi örterek, bitkiyi dondan ve hastalıklardan korur." dedi.
Akpınar ayrıca, kar yağışlarının bahar aylarında ekimi yapılan şeker pancarı, mısır ve ayçiçek ekimleri için de çok faydalı olduğunu sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:40 Kaynak: AA
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