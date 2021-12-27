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Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

27.12.2021 11:57

Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdüYOZGAT Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Yozgat'ta, kurak geçen üretim sezonunun ardından, yılın son günlerinde yağan kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

YOZGAT Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Yozgat'ta, kurak geçen üretim sezonunun ardından, yılın son günlerinde yağan kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

Aralık ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, Yozgat'ta çiftçiye adeta ilaç oldu. Ülke genelinde etkili olan kuraklığın ardından yağan kar, çiftçinin yüzünü güldürürken tarlalarda beyaz örtü ile kaplandı. Çiftçiye rahat bir nefes aldıran kar yağışı, hububat ekili alanların da ihtiyaç duyduğu suya kavuşmasını sağladı. Kar yağışı hem çiftçinin sulama maliyetini düşüyor hem de beyaz örtü ile kaplanan tarlalarda bitkileri dona karşı korumuş oluyor.

Sorgun'un Çakırhacılı köyünde çiftçilikle uğraşan Selahattin İlbaş, kar yağışına sevindiklerini söyleyerek "Şükürler olsun kar yağdı. Ektiğimiz ekinlerin üzeri kapandı. Su ihtiyacımızı giderdi. Çiftçinin biraz da olsa yüzünü güldürdü. Su kıtlığını da karın yağmasıyla birlikte inşallah önleriz. Karın, bitkiyi koruma özelliği var, bitkinin üzerini örtüyor ve donmasını engelliyor. Zaten köyümüzde kuraklık çekiyorduk, bir nebze de olsa kar yağışı yüzümüzü güldürdü. Şu an tarlalarda hububat ekili. Baharda da mercimek, nohut, şeker pancarı ekeceğiz. Karın yağmasına sevindik. İnşallah daha çok yağar ve bizi mutlu eder" dedi.

Çiftçi Kadir İlbaş ise karın bitkisi koruma özelliğinin olduğunu söyleyerek, "Bu sene kar yağdı, ekinlerimizin üzerini yorgan gibi örttü, ekinleri sıcak tutuyor. Bitkileri koruyor. Bu sene zaten su sıkıntısı yaşıyorduk. Karın yağması çok iyi oldu, verimimizi artırır, suyumuzun artmasına sebep olur. Çok güzel oldu, sevindik" şeklinde konuştu.

Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü
Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü
Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

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Türkiye, Yozgat, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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