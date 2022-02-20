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Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

20.02.2022 13:57

- Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi Ülke genelinde geçtiğimiz ay etkili olan kar yağışı Nevşehirli çiftçilerin yüzünü güldürdü.

- Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

NEVŞEHİR - Ülke genelinde geçtiğimiz ay etkili olan kar yağışı Nevşehirli çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Meteorolojik verilere göre son 45 yılın en yoğun kar yağışını ve son 60 yılın en yoğun Kar suyunu alan Nevşehir bölgesindeki çiftçiler bu yıla umutlu girdi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler, üretimdeki yıllık ürün düşüklüklerinden dolayı üretimi azalttı ya da tamamen bıraktı. Bu yıl yağan kar yağışları da çiftçiye tekrar umut oldu. Acıgöl Topaç Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Vedat Aydoğdu yaptığı açıklamada; "Burası kırsal bir alandır. İnşallah bu senede çiftçimizin yüzü gülecek. Son 45 yılın en yoğun kar yağışı bu yıl oldu. Çocukluğumuzdan beri böyle kar yağışı görmüyorduk. Bu yıl verimin yüksek olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftçilik yapan Selami Çaylak ise; "Çocukluğumuzdan beri böyle bir kar yağışını hiç görmemiştik. Çiftçi olduğumuz için bu yıl toprağın daha verimli olabileceğini düşünüyoruz. İnşallah bu yıl daha bereketli olacak. Kapadokya bölgesinin en yüksek bölgesindeyiz. Bölgemiz dağlık olduğundan yaklaşık 1 buçuk metre kar yağışı olduğunu gördük. Bundan dolayı da memnunuz. Bu yılın biraz daha verimli olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgenin son 45 yılın yağışını aldığını söyleyen Acıgöl İlçe Tarım Müdürü Taner Düzgün de; "Çok şükür son 45 yılın en yüksek yağış oranını almış olmamız çiftçimizin avantajına oldu. Bölgemiz kışın şiddetli olduğu bir bölge. Yaşlılar bunu çok daha eskilerde gördüklerini 40- 45 yıldır böyle bir kar yağışı görmediklerini söylüyorlar. Geçtiğimiz yıllardaki yağışların az olması üretimi de etkilemişti" diye konuştu.

Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

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Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika


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