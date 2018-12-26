Kar Yağışı Çocuklara Yaradı
21 dakika önce
Eskişehir'de kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler, beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.
Eskişehir
'de kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler, beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.
Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde artarak Eskişehir üzerinde beyaz bir örtü oluşturdu. Eskişehir Valiliği devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Tatili fırsat bilen çocuklar, karın doyasıya tadını çıkardı. Odunpazarı
ilçesinde bulunan Dede Korkut
Parkı'nda kar topu oynayan çocukların mutlulukları adeta yüzlerinden okundu. Kızakları ile gelen minikler ise birbirlerini çekerek gönüllerince eğlendiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:48 Kaynak: İHA
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