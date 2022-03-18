Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu

18.03.2022 12:31
Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu

Kastamonu'nun Tosya İlçesi D100 Karayolunda ani bastıran kar yağışı sonrası maddi hasarlı Trafik Kazası meydana geldi.

Kastamonu'nun Tosya İlçesi D100 Karayolunda ani bastıran kar yağışı sonrası maddi hasarlı Trafik Kazası meydana geldi.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 19 RG 582 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, buzlanma sebebiyle yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla sürücülere uyarılarda bulundu. - KASTAMONU

Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu

YORUMLAR
500
Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı

Kastamonu, Otomobil, Samsun, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:38:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement