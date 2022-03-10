Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu... Boğaz çift yönlü olarak kapatılırken, deniz seferleri de iptal edildi - Son Dakika
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Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu... Boğaz çift yönlü olarak kapatılırken, deniz seferleri de iptal edildi

10.03.2022 13:35

Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu.

Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu... Boğaz çift yönlü olarak kapatılırken, deniz seferleri de iptal edildi

İSTANBUL Kar yağışı deniz ulaşımında olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı. İDO tüm seferlerini iptal ederken, şehir hatlarında da aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. İstanbul Boğazı da saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü. Öte yandan, İDO tüm serferlerini iptal ederken, şehir hatlarında da aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu... Boğaz çift yönlü olarak kapatılırken, deniz seferleri de iptal edildi
Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu... Boğaz çift yönlü olarak kapatılırken, deniz seferleri de iptal edildi
Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu... Boğaz çift yönlü olarak kapatılırken, deniz seferleri de iptal edildi

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İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul Boğazı, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu... Boğaz çift yönlü olarak kapatılırken, deniz seferleri de iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu... Boğaz çift yönlü olarak kapatılırken, deniz seferleri de iptal edildi - Son Dakika
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