Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü - Son Dakika

Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü
6 saat önce
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzelliklere sahip ilçesi Domaniç'te son iki günde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu.
Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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