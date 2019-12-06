Son Dakika Haberleri: Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü
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Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü

6 saat önce

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü, System.String[]

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.


Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü. İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu. Özellikle karda doğa yürüyüşü yapmayı sevenler için uğrak mekan olan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki göletin bir kısmı ise dondu.

Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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