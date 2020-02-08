Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika

Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi

7 saat önce

Van'da dün akşam saatlerinden etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi, System.String[]

Van'da dün akşam saatlerinden etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van- Çatak Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı.


Dün akşam saatlerde etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla Van Valiliği 22.00 itibarı ile ulaşıma kapattı. Van Valiliği yaptığı bu 3 güzergahta kar yağışı ve çığ tehlikesi ile 7 Şubat 2020 tarihi saat 22.00 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Kar yağışının durması ile Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi'nde yapılan kar temizleme çalışmaları ile yolu her iki yolu ulaşıma açtı. Ekipler, Van-Çatak yolunda da aralıksız çalışma yaparken, Kayaboğazı Mevkiinde yoğun fırtına ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yağıyor. Görentaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van'dan çatak istikametine geçiş kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı geçiş izni vermiyor. - VAN

Güzeldere, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü
Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:10:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]