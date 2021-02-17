Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor

17.02.2021 00:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kent merkezi beyaza büründü.

Düzce kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm kenti etkisi altına aldı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, kar yağışının etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. Düzce Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları yönünde uyardı. - DÜZCE

Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor
Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar yağışı Düzce'de etkili oluyor - Son Dakika


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