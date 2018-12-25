Kar Yağışı Düzcede de Etkili Oluyor
1 saat önce
Kar yağışı Düzcede de etkili oluyor -Kar yağışına en çok çocuklar sevindiDÜZCE - Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de kendisini göstermeye başladı.
Kar
yağışı Düzcede de etkili oluyor
-Kar yağışına en çok çocuklar sevindi
DÜZCE - Türkiye
'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de kendisini göstermeye başladı. Teneffüse çıkan öğrenciler kar yağışını görünce çok sevindi.
Yurdum büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı öğleden sonra Düzce'de de yağmaya başladı. Kant merkezinde bir anda şiddetini arttıran kar yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.
Kar yağışının başlamasına ise en çok çocuklar sevindi. Namık Kemal
İlkokulunda okuyan öğrenciler teneffüs zilinin çalması ile kendilerini dışarı attılar. Bir anda karı göre çocuklar büyük bir sevinç yaşadılar. Minik öğrenciler azda olsa oturaklarda biriken karları alarak kar topu oynadılar.
Kar yağışının bu gece etkisini arttırması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:24 Kaynak: İHA
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