Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Düzcede de Etkili Oluyor

Kar Yağışı Düzcede de Etkili Oluyor

1 saat önce

Kar yağışı Düzcede de etkili oluyor -Kar yağışına en çok çocuklar sevindiDÜZCE - Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de kendisini göstermeye başladı.

Kar yağışı Düzcede de etkili oluyor
-Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

DÜZCE - Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de kendisini göstermeye başladı. Teneffüse çıkan öğrenciler kar yağışını görünce çok sevindi.
Yurdum büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı öğleden sonra Düzce'de de yağmaya başladı. Kant merkezinde bir anda şiddetini arttıran kar yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.
Kar yağışının başlamasına ise en çok çocuklar sevindi. Namık Kemal İlkokulunda okuyan öğrenciler teneffüs zilinin çalması ile kendilerini dışarı attılar. Bir anda karı göre çocuklar büyük bir sevinç yaşadılar. Minik öğrenciler azda olsa oturaklarda biriken karları alarak kar topu oynadılar.
Kar yağışının bu gece etkisini arttırması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, Kar, Güncel
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