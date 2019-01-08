Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı En Çok Çocukları Sevindirdi

Kar Yağışı En Çok Çocukları Sevindirdi

1 saat önce

Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi Kar yağışı ile çocuklar kayarak, kartopu oynayıp eğlendiler Rampa aşağı kayarak inen bir minibüs korkuttuDÜZCE - Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce'de de etkili oluyor.

Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı ile çocuklar kayarak, kartopu oynayıp eğlendiler
Rampa aşağı kayarak inen bir minibüs korkuttu

DÜZCE - Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce'de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması ile sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı, kayarak karın keyfini çıkardı.
Kar yağışı Düzce'de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Düzce Valiliği tarafından 8 Ocak 2018 günü 1 gün süreyle okullar da tatil edilince çocuklar soluğu dışarda aldılar. Karın keyfini çıkartan çocuklar kartopu oynadı, kaydılar. Çocuklar "Okullar tatil oldu, çok eğleniyoruz. Bayırımızda kayıyoruz, poşetlerimizi aldık sokaklara akın ettik. Kar hala yağıyor çok mutluyuz. Kar savaşı yapıyoruz" dedi.
Kayan minibüs korkuttu
Düzce'nin kalıcı konutlar bölgesinde rampa aşağı kayarak inen minibüs kar nedeniyle bir anda duramayarak kaymaya başladı. Kayarak inen minibüsün görüntüsü kameralara yansırken şans eseri ise kaza olmadı.
Başkan Dursun Ay çalışmaları yerinde inceledi
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise kar yağışının yoğun yaşandığı kalıcı konutlar bölgesinde belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ay, 35 ayrı araç ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Düzce, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Düzce Bal Kabağının Ünü, Kent Sınırlarını Aştı! Yemek İçin Başka İllerden Geliyorlar Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:37:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı En Çok Çocukları Sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]