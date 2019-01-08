Kar
yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı ile çocuklar kayarak, kartopu oynayıp eğlendiler
Rampa aşağı kayarak inen bir minibüs korkuttu
DÜZCE - Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce
'de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması ile sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı, kayarak karın keyfini çıkardı.
Kar yağışı Düzce'de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Düzce Valiliği
tarafından 8 Ocak 2018 günü 1 gün süreyle okullar da tatil edilince çocuklar soluğu dışarda aldılar. Karın keyfini çıkartan çocuklar kartopu oynadı, kaydılar. Çocuklar "Okullar tatil oldu, çok eğleniyoruz. Bayırımızda kayıyoruz, poşetlerimizi aldık sokaklara akın ettik. Kar hala yağıyor çok mutluyuz. Kar savaşı yapıyoruz" dedi.
Kayan minibüs korkuttu
Düzce'nin kalıcı konutlar bölgesinde rampa aşağı kayarak inen minibüs kar nedeniyle bir anda duramayarak kaymaya başladı. Kayarak inen minibüsün görüntüsü kameralara yansırken şans eseri ise kaza olmadı.
Başkan Dursun Ay çalışmaları yerinde inceledi
Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay ise kar yağışının yoğun yaşandığı kalıcı konutlar bölgesinde belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ay, 35 ayrı araç ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldığını bildirdi.