Kar Yağışı En Çok Çocukları Sevindiriyor

Kışın sert ve çetin geçtiği Bitlis ve ilçelerinde yarıyıl tatiline giren çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü karda kızakla kayarak geçiriyor.

Kışın sert ve çetin geçtiği Bitlis ve ilçelerinde yarıyıl tatiline giren çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü karda kızakla kayarak geçiriyor.



Özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığının 2 metreye yaklaşmasıyla köy yaşamını olumsuz etkilerken, bu işe en çok sevinen ise çocuklar oluyor. Karda çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü de buldukları tahta parçaları ve bidonlarla kayarak geçiriyorlar. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyündeki çocuklar da yarıyıl tatillerini karda kızakla kayarak geçiriyor. Ellerine geçirdikleri tahta parçalarıyla kimi çocuklar snowboard yaparken, kimi çocuklar da bidonlar üzerinde kaymayı tercih ediyor.



Köyde günün çoğunluğunu kayarak geçiren dördüncü sınıf öğrencisi Muharrem, "Okullar tatil oldu, biz de kızaklarımızı hazırladık ve zamanımızı kayarak geçiriyoruz" dedi.



Zuhal Akhan adlı çocuk ise "Köyümüze çok kar yağdı. Biz de günümüzü kayarak geçiriyoruz ve çok keyif alıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

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