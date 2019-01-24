Kar Yağışı En Çok Çocukları Sevindiriyor

Kar yağışı en çok çocukları sevindiriyor Sömestr tatilinde olan çocuklar, tahta parçası ve bidonlarla kayarak günlerini geçiriyorBİTLİS - Kışın sert ve çetin geçtiği Bitlis ve ilçelerinde yarıyıl tatiline giren çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü karda kızakla kayarak geçiriyor.

Kar yağışı en çok çocukları sevindiriyor

Sömestr tatilinde olan çocuklar, tahta parçası ve bidonlarla kayarak günlerini geçiriyor



BİTLİS - Kışın sert ve çetin geçtiği Bitlis ve ilçelerinde yarıyıl tatiline giren çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü karda kızakla kayarak geçiriyor.

Özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığının 2 metreye yaklaşmasıyla köy yaşamını olumsuz etkilerken, bu işe en çok sevinen ise çocuklar oluyor. Karda çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü de buldukları tahta parçaları ve bidonlarla kayarak geçiriyorlar. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyündeki çocuklar da yarıyıl tatillerini karda kızakla kayarak geçiriyor. Ellerine geçirdikleri tahta parçalarıyla kimi çocuklar snowboard yaparken, kimi çocuklar da bidonlar üzerinde kaymayı tercih ediyor.

Köyde günün çoğunluğunu kayarak geçiren dördüncü sınıf öğrencisi Muharrem, "Okullar tatil oldu, bizde kızaklarımızı hazırladık ve zamanımızı kayarak geçiriyoruz" dedi.

Zuhal Akhan adındaki çocuk ise, "Köyümüze çok kar yağdı. Bizde günümüzü kayarak geçiriyoruz ve çok keyif alıyoruz" diye konuştu.

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