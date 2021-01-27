Kar yağışı en çok onları sevindiriyor - Son Dakika

Kar yağışı en çok onları sevindiriyor

- Kar yağışı en çok onları sevindiriyor Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla kayan çocuklar doyasıya eğlendi.

- Kar yağışı en çok onları sevindiriyor VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla kayan çocuklar doyasıya eğlendi. Muradiye ilçesinin Doğangün Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla kayarak güne başlayan çocuklar doyasıya eğleniyor. Kentin yüksek kesimli bölgelerinde belli aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise eğlencesi oldu. Bu sene kar yağışının geç yağmasını fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. (YLM-MSA-Y)

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