Kar yağışı etkili olan Kiraz'da kar küreme çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde kar küreme çalışmaları başlatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi ekipleri ilçeye bağlı Sarısu, Ovacık ve Çayağzı mahallelerinde kar küreme çalışması başlattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Koordinatörü Ümit Kazak yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekiplerin bölgede hazır tutulduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
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