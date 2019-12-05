Son Dakika Haberleri: Kar yağışı etkili oldu
Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Malatya'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Malatya'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Yağış, kent merkezinde trafiği olumsuz etkilemedi.

Doğanşehir ilçesinde etkisini gösteren kar, ilçe merkezinde evlerin çatıları ile ağaçları beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde kart postallık görüntü oluştu.

Kar yağışı etkili oldu

Malatya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (2) Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:55:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar yağışı etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]