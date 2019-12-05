Kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Malatya'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:59 Kaynak: AA
Malatya'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Yağış, kent merkezinde trafiği olumsuz etkilemedi.
Doğanşehir ilçesinde etkisini gösteren kar, ilçe merkezinde evlerin çatıları ile ağaçları beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde kart postallık görüntü oluştu.
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