Kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Kar yağışında görüntüler Çevre Yolu'ndan ilerleyen araçlar Kar yağışı altındaki vatandaşlardan görünüm Kar temizliği yapan seyyar satıcı HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:55 Kaynak: AA
Kar yağışında görüntüler
Çevre Yolu'ndan ilerleyen araçlar
Kar yağışı altındaki vatandaşlardan görünüm
Kar temizliği yapan seyyar satıcı HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent beyaza büründü.
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