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Kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kar yağışında görüntüler Çevre Yolu'ndan ilerleyen araçlar Kar yağışı altındaki vatandaşlardan görünüm Kar temizliği yapan seyyar satıcı HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışında görüntüler

Çevre Yolu'ndan ilerleyen araçlar

Kar yağışı altındaki vatandaşlardan görünüm

Kar temizliği yapan seyyar satıcı HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Kar yağışı etkili oldu

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:55 Kaynak: AA
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