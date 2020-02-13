Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kayseri kent merkezinde karlı yolda yürüyen insanlar Belediye ekiplerinin yaya yollarını kardan temizleme çalışması Başına poşet geçiren bir vatandaş ile röportaj Kent merkezindeki trafiğin akışı İş makinelerinin çalışması - KayseriKayseri'de 15 ilçeye bağlı 261 mahalle yolunda, yoğun kar ve...

Kayseri kent merkezinde karlı yolda yürüyen insanlar

Belediye ekiplerinin yaya yollarını kardan temizleme çalışması

Başına poşet geçiren bir vatandaş ile röportaj

Kent merkezindeki trafiğin akışı

İş makinelerinin çalışması

- Kayseri

Kayseri'de 15 ilçeye bağlı 261 mahalle yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolda 7 farklı noktada 44 araç ve 102 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oldu

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP, bankaların kara listesindeki vatandaşlar için af talebinde bulundu
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:28:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]