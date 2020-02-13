Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kayseri kent merkezinde karlı yolda yürüyen insanlar
Belediye ekiplerinin yaya yollarını kardan temizleme çalışması
Başına poşet geçiren bir vatandaş ile röportaj
Kent merkezindeki trafiğin akışı
İş makinelerinin çalışması
- Kayseri
Kayseri'de 15 ilçeye bağlı 261 mahalle yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolda 7 farklı noktada 44 araç ve 102 personelle çalışmalarını sürdürüyor.