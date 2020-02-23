Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Vatandaşların kar yağışı nedeniyle zorlukla yürümesi

Karla kaplı araçlardan görüntü

Vatandaşların araçlarının üzerindeki karları temizlemesi Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kış mevsiminin sert geçtiği 1500 rakımlı Ovacık'ta, gece saatlerinde etkisini artıran kar, birçok köy ve mahalle yolu ile sokağı ulaşıma kapattı.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 2 metreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ilçede, besiciler de yağışa rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun mesai harcıyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.