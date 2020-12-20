Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Ağaç dallarında kar görüntüleri

Kar temizliği yapan işçiler

Karlı yollar

Karla kaplı park halindeki araçlar

Yiyecek arayan kuşlar

Boş cadde ve sokaklar

Boş yolda gezinen köpek

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri, Kars Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.