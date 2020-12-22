Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Muş ve Bitlis merkezde sabaha saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Belediye ekipleri, kaldırımlardaki karları temizledi. Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis etkili oldu.
Bitlis'te de etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentteki esnaf ise iş yeri önündeki karları temizledi.
Muş ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
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