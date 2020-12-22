Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Belediye ekipleri, kaldırımlardaki karları temizledi. Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis etkili oldu.

Muş ve Bitlis merkezde sabaha saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

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