Doğu Anadolu'da 4 ilde 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 ilde 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

29.01.2021 10:44

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray ilçesinde 74, Gürpınar'da 22, Başkale'de 21, Çaldıran'da 15, İpekyolu'nda 12, Muradiye'de 8, Tuşba'da 6, Çatak'ta 3 ve Edremit'te 1 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan 162 mahalle yolunun açılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Güne karla uyanan kent sakinleri de evlerinin ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Hakkari

Hakkari'de dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 73 köy ve 186 mezra yolunun açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki yol ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

-Muş/Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 71 köy yolunun kapandığını söyledi.

Bitlis'te de 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Doğu Anadolu'da 4 ilde 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'da 4 ilde 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'da 4 ilde 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'da 4 ilde 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 4 ilde 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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