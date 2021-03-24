Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkisini gösteriyor.

Düzce kent merkezinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı.

Trafik polisleri, kar yağış nedeniyle ana arterlerde tedbir aldı. Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri de teyakkuza geçti.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti.

Kentteki 278 köyden 33'ünün yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekipleri, 52 iş makinesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren başlattıkları çalışma sonucu 10 köy yolunu açtı.

Ekiplerin, 23 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kentte kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kocaeli

Kocaeli'de kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Gebze ilçesinde kar, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağış, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının kentte aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 84 santimetre ölçüldü.

Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 5, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarında 10, Yedigöller Milli Parkı'nda 15 santimetre, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki pistlerde ise 1,5 metreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan tabiat ve milli parklarda güzel görüntüler oluştu. Gölcük ve Abant tabiat parklarına gelen ziyaretçiler, yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Sakarya

Sakarya'da da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Hendek ilçe merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

İlçedeki 1722 rakımlı Dikmen Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İl merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.