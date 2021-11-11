Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, Ağrı- Erzurum, Ağrı- Van ve Ağrı- İran kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Yaşlı, bu yıl kışın erken geldiğini ve her tarafın beyaza büründüğünü söyledi.

Bir süre önce araçlarının kış lastiklerini taktıklarını ifade eden Yaşlı, "Sabah güne karla uyandık. Manzara çok güzel. Geçen seneye göre kar yaklaşık bir ay erken yağdı. Sabah öğrenciler çok neşeliydi, kar topu oynadıklarını gördük. Birçok sürücü arkadaşım daha kış lastiklerini takmamış." diye konuştu.

Sürücü Sinan Ergül ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ve kış lastiklerini bugün takacaklarını anlattı.