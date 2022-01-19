İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kayseri, Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta etkili olan kar kentleri beyaza bürüdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Dün geç saatlere kadar süren yağışın ardından iş yerlerine gitmek isteyenler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda, Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri de ana yollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce halkın yoğun kullandığı alanlarda kaldırımların temizliği için personel görevlendirildi. 40 kişilik ekip, mahallelerde kar küredi.

İl genelindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen Nevşehir'de kar yağışının hafta sonundan itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.