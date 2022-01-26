Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Caddede yürüyen vatandaşlar
Araçlarının üzerini temizleyen vatandaşlar
Kuşlara yem atan esnaf
Belediyenin kar temizleme çalışması
Kayan çocuklar
Kuşların pencere önüne konan ekmek kırıntısı ve buğdayı yemesi
YOZGAT - Yozgat'ta yoğun kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.
Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar nedeniyle kentte 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Belediye, İl Özel İdare ve kara yolları ekipleri, yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Çocuklar ise kızakla karın keyfini çıkardı.
Bazı vatandaşlar da yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için uygun alanlara yem bıraktı.
Vatandaşlardan Muhammet Karadeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, biraz sıkıntı yaşasalar da karın yağmasının güzel olduğunu söyledi.
Kızakla kayan çocuklardan Serap Koca da kar yağışından mutlu olduklarını ve kızakla eğlendiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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