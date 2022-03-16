Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Kar yağışı etkili oldu

16.03.2022 13:26

İkizdere ilçesinden kar yağışı Karla kaplı yerler Karda yürüyen vatandaşlar İş makinesinin kar küremesi RİZE - Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İkizdere ilçesinden kar yağışı

Karla kaplı yerler

Karda yürüyen vatandaşlar

İş makinesinin kar küremesi RİZE - Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Eğitime ara verilen kentte, merkez ilçede 27, Ardeşen'de 6, Çamlıhemşin'de 8, Derepazarı'nda 2, Fındıklı'da 1, Güneysu'da 3, Hemşin'de 2, İkizdere'de 22, İyidere'de 1 ve Pazar'da 6 olmak üzere 78 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, il genelinde 62 iş makinesi, 137 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İkizdere'de 7, Çamlıhemşin'de 6 ve Ardeşen'de 1 köyde kalan kimse olmadığı için karla mücadele çalışması yürütülmüyor.

Belediye ekipleri de mahalle yollarında temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

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Doğu Karadeniz'de 533 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor Doğu Karadeniz'de 533 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Çamlıhemşin, İkizdere, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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