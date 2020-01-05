Kar yağışı etkili oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oldu (2) - Son Dakika

Kar yağışı etkili oldu (2)

6 saat önce

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, yağış nedeniyle trafik polisleri ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Kırsaldaki 226 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 226 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Doğanşehir'de 39, Pütürge'de 38, Hekimhan'da 25, Darende ve Arapgir'de 19'ar, Arguvan'da 18, Akçadağ'da 16, Kale'de 15, Doğanyol'da 10, Battalgazi'de 9, Kuluncak'ta 8, Yazıhan'da 6, Yeşilyurt'ta 4 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde 4 bin 977 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kar yağışı etkili oldu (2)

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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