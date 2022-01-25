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Kar yağışı etkili oldu - Basın Ekspres Yolu (2) - Son Dakika

Kar yağışı etkili oldu - Basın Ekspres Yolu (2)

25.01.2022 10:43

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

Haramidere- Beylikdüzü arasında vatandaşlar saatlerce araçlarının içinde bekledi.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi ile Bağcılar'da araçlarının içinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere, Bağcılar Belediyesince çorba, çay, su ve diğer yiyecekler ikram edildi. Çevrede oturanların da mahsur kalanlara yardım ettikleri görüldü. Bölgede yol temizleme çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların yaklaşık 5-6 saattir ilerleyemediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, D-100 kara yolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

Eyüpsultan Yeşilpınar'da vatandaşların yolda kalan otobüsü ittikleri anlar görüntülere yansırken, Halkalı'da kar küreme aracı mahsur kaldı.

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Kar yağışı etkili oldu - Basın Ekspres Yolu (2)
Kar yağışı etkili oldu - Basın Ekspres Yolu (2)
Kar yağışı etkili oldu - Basın Ekspres Yolu (2)

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TEM Otoyolu, Beylikdüzü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oldu - Basın Ekspres Yolu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı etkili oldu - Basın Ekspres Yolu (2) - Son Dakika
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