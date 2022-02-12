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Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi - Son Dakika

Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi

12.02.2022 13:00
Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarındaki artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 80'i aştı. İstanbul'da bir barajda doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, 4 barajda doluluk oranı yüzde 90'nın üzerinde olmasıyla yüzleri güldürdü.

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86. 82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

İstanbul'da etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 80.09 olarak ölçüldü.

ELMALI'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 100

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Elmalı Barajı oldu. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 97.22, Ömerli Barajı'nda yüzde 95.87 ye çıktı.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

  • ALİBEYKÖY%70.03
  • BÜYÜKÇEKMECE%74.55
  • DARLIK%78.09
  • ELMALI% 100
  • ISTRANCALAR%97.22
  • KAZANDERE%92.59
  • ÖMERLİ%95.87
  • PAPUÇDERE%93.43
  • SAZLIDERE%47.48
  • TERKOZ%74.97
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Elmalı Barajı, İstanbul, Nisan, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi - Son Dakika
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