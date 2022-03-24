Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü - Son Dakika

Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

Kar altında kalan bisikletler

Karlı yollarda bekleyen tırlar

Kurubaş geçidi çevresinde iş makinesi ile yollarda kar temizleme çalışması yapılması

VAN - Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Van- Hakkari karayolunda bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın sonrası doğa ve dışarıda kalan bisikletler beyaza büründü.