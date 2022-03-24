Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

24.03.2022 12:18

Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü Kar altında kalan bisikletler Karlı yollarda bekleyen tırlar Kurubaş geçidi çevresinde iş makinesi ile yollarda kar temizleme çalışması yapılması VAN - Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu.

Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

Kar altında kalan bisikletler

Karlı yollarda bekleyen tırlar

Kurubaş geçidi çevresinde iş makinesi ile yollarda kar temizleme çalışması yapılması

VAN - Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Van- Hakkari karayolunda bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın sonrası doğa ve dışarıda kalan bisikletler beyaza büründü.

Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü
Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü
Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

YORUMLAR
500
Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi

Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:27:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement