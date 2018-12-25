Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
- Kentin yüksek kesimlerinden kar yağışı görüntüleri DÜZCE - Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı başladı.
- Kentin yüksek kesimlerinden kar yağışı görüntüleri DÜZCE - Düzce
, Bolu
, Kocaeli
ve Sakarya
'da kar yağışı başladı.
Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
D-100 kara yolunun Öztürkler, Çoban ve Kervan kavşaklarında kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.
Kardüz, Topuk ve Sırıklı yaylalarında ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:34 Kaynak: AA
Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık
Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı