Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

- Kentin yüksek kesimlerinden kar yağışı görüntüleri DÜZCE - Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı başladı.

- Kentin yüksek kesimlerinden kar yağışı görüntüleri DÜZCE - Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı başladı.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

D-100 kara yolunun Öztürkler, Çoban ve Kervan kavşaklarında kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Kardüz, Topuk ve Sırıklı yaylalarında ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:34 Kaynak: AA

Bolu, Sakarya, Düzce, Kar, Güncel
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