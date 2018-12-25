Kar Yağışı Etkili Oluyor
39 dakika önce
- Süprügelik mevkisinden görüntü Kamyon sürücüsüyle röportaj 147 Şube Şefliği sorumlusu Yusuf Karakoyun konuşması Yalova'da kar yağışı -Yalova-Bursa Karayolu'nda kar yağışının yoğun olduğu Süpürgelik mevkisinde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
- Süprügelik mevkisinden görüntü
Kamyon sürücüsüyle röportaj
147 Şube Şefliği sorumlusu Yusuf Karakoyun konuşması Yalova
'da kar yağışı
-Yalova- Bursa
Karayolu'nda kar yağışının yoğun olduğu Süpürgelik mevkisinde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
YALOVA (AA) – Yalova-Bursa Karayolu'nda kar yağışının yoğun olduğu Süpürgelik mevkisinde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Yalova'da kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının yoğun yaşadığını Yalova-Bursa Karayolu Süpürgelik mevkisinde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, 147 Şube Şefliği Can ekipleri, Yalova-Bursa Karayolu'nun trafiği açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 24 saat esasına göre ekipte 25 personel, 2 kepçe, 4 kar küreme kamyonu çalışma yapıyor.
147 Şube Şefliği sorumlusu Yusuf Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda arkadaşlarımızın tamamı yolda. Karla mücadelemiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımızda herhangi bir problem olmayacak Allah'ın izniyle. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Tuzlamamız 24 saat kesintisiz olarak devam ediyor." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:36 Kaynak: AA
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