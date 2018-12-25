Kar Yağışı Etkili Oluyor
28 dakika önce
- Genel görüntüler - Eskişehir'de sürücüler uyarıldıEskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler uyarıldı.
- Genel görüntüler - Eskişehir
'de sürücüler uyarıldı
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler uyarıldı.
Karayolları ekipleri ise çevre il ve ilçelerle bağlantıyı sağlayan yollarda tuzlama yaparken, belediye görevlileri ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.
İnönü- Kütahya
karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:44 Kaynak: AA
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