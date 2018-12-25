Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Uşak'ta yoğun kar yağışı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

Uşak'ta yoğun kar yağışı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kent merkezi ve il bağlantı yollarında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Özellikle Uşak- Ankara kara yolu Derbent köyü yakınları, Dumlupınar rampası ile Uşak- Denizli kara yolu Akarca rampası kesiminde ulaşım aksıyor.

Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Güney, 25 ekiple karla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Zincirsiz çıkan araçların kaymaları sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sürücülerden dikkatli olmalarını ve yola zincirsiz, kış lastiği olmadan çıkmamalarını istiyoruz. Şu ana kadar tüm yolları açık tutmayı başardık, ufak aksamalar var ancak yağış şiddetli şekilde sürüyor." diye konuştu.

Bu arada Uşak Belediyesi ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:21 Kaynak: AA

Ankara, Denizli, Uşak, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Hayvan Fosili Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 23:22:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]