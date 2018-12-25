Kar Yağışı Etkili Oluyor (2)

Uşak'ta yoğun kar yağışı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

Uşak'ta yoğun kar yağışı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.



Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kent merkezi ve il bağlantı yollarında ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Özellikle Uşak-Ankara kara yolu Derbent köyü yakınları, Dumlupınar rampası ile Uşak-Denizli kara yolu Akarca rampası kesiminde ulaşım aksıyor.



Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.



Güney, 25 ekiple karla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Zincirsiz çıkan araçların kaymaları sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sürücülerden dikkatli olmalarını ve yola zincirsiz, kış lastiği olmadan çıkmamalarını istiyoruz. Şu ana kadar tüm yolları açık tutmayı başardık, ufak aksamalar var ancak yağış şiddetli şekilde sürüyor." diye konuştu.



Bu arada Uşak Belediyesi ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

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