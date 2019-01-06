Anadolu Otoyolu
ile D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere
, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı görülüyor.
Kar kalınlığının yer yer 15 santimetre olduğu bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Trafik ekipleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.