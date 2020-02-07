Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Denizli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Denizli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı, yüksek kesimlerde gece boyunca sürdü, kent merkezindeki bazı mahallelerde de aralıklarla etkisini gösterdi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü.

Ulaşımda aksama yaşandı

Kar yağışı, buzlanma ve sisin etkili olduğu Denizli- Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yapıyor.

Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde bazı araçlar yolda kaldı, oluşturulan kontrol noktalarında zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi.

Tırlar bekletilirken yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Denizli-Afyonkarahisar ve Denizli- Muğla kara yolunda da olumsuz hava koşulları aksamalara neden oldu.

Eğitime kar engeli

Çal ve Çameli ilçelerinde daha önce eğitime ara verildiğini duyuran Denizli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Acıpayam ilçesinde Aliveren, Kelekçi, Karahöyük, Eskiköy ve Darıveren mahalleleri ile Bekilli ilçesinde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okulların tatil edildiğini açıkladı.

Kar yağışı etkili oluyor

Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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