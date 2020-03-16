Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Kastamonu'nun Kadıdağı mevkisi ile Devrekani Ababa kara yolunun Yaralıgöz, Devrekani Çatalzeytin kara yolunun Isırganlık ve Şenpazar Cide kara yolunun Dağlı mevkisinde dün akşam saatlerinden beri kar yağışı etkili oluyor.

Yaralıgöz'de kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde ise gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Karayolları ekipleri yağışın yoğun olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırırken İnebolu 152. Şube Şefliği ekipleri, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

Kar yağışı etkili oluyor

Çatalzeytin, Devrekani, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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