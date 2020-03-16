Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
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Kars'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:32 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Sarıkamış ve Akyaka ilçeleri beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde de kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla bazı besiciler zor anlar yaşadı.
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