Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
16.01.2021 10:56
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Kars Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması KARS - Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Kars Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması KARS - Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.
Belediye ekiplerince iş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.
Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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