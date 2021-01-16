Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kocaeli'de başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.
Kara yolları ekipleri, trafik polislerinin uyarısıyla yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapması için uyarılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleri de kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezindeki ana caddelerdeki yollarda oluşan kar nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı gözlendi.
Kaynak: AA
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