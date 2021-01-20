Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor

20.01.2021 16:54

Bingöl, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bingöl, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde hafta başında başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 117 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışmalar sürüyor.

Valilik, kar kalınlığının merkezde 17, Hesarek Kayak Merkezinde 73, Yolçatı'da 70, Yedisu ilçesinde 47 ve Yayladere ilçesinde 83 santimetre olduğunu duyurdu.

Siirt

Siirt'te de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri kapanan yolları açarken yeniden etkisini gösteren yağış nedeniyle Şirvan'da 5, Baykan'da 14, Pervari'de 20, Kurtalan'da 3, Eruh'ta 20 ve Tillo'da da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Baykan ilçesine bağlı Adakale köyünde solunum sıkıntısı ve yüksek tansiyon şikayeti olan 55 yaşındaki hasta için UMKE ekipleri seferber oldu. Aaraç yolunun olmaması nedeniyle bir süre yaya olarak yola devam eden ekipler, ilk müdahaleyi evinde yaptıkları hastayı paletli ambulansla Baykan Devlet Hastanesine ulaştırdı.

İl Özel İdaresi ekipleri köylerde, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de Şirvan-Cevizlik yolunda karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Bingöl, Elazığ, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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