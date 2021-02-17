Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Tufanbeyli ilçesinde kar yağan bölgeler
Vatandaşların kar temizleme çalışması
Okullarda kar temizliği yapılması Adana'da kar yağışı etkili oluyor
ADANA - Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı dolayısıyla 29 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde, kara yolları ve belediye ekiplerince başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilen ilçede, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA
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